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27.05.2020г.
Пензенец «прописал» в своей однушке семь мигрантов, его разоблачили

Пензенец «прописал» в своей однушке семь мигрантов, его разоблачили

Ср, 27.05.20 10:10
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В отношении жителя Пензы возбудили два уголовных дела из-за того, что он незаконно помог мигрантам остаться в стране.

В отдел иммиграционного контроля поступила информация о том, что житель Пензы заключил трудовые договоры с 10 гражданами Кыргызской Республики. При этом семь из них он зарегистрировал в своей однокомнатной квартире по улице Слесарной. Полицейские наведались по данному адресу с проверкой. Там они застали только хозяина, ничего не свидетельствовало о том, что в квартире еще кто-то живет.

«42-летний мужчина признался в том, что сознательно нарушил закон. Он пояснил, что на предприятии по месту работы познакомился с мигрантами, которым там трудились. Иностранцы попросили помочь им продлить на законных основаниях срок своего пребывания в России», - сообщили в пресс-службе управления МВД по Пензенской области.

Пензенец заключил с ними фиктивные трудовые договоры, которые позволили продлить срок разрешения иностранцам находиться в стране. Также мужчина зарегистрировал людей у себя в жилище. За это он получил от каждого от 500 рублей.

Как пояснили полицейские, по статье «Организация незаконной миграции» пензенцу может грозить до пяти лет лишения свободы, а по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина» - лишение свободы до трех лет или от 100 тысяч до 500 тысяч рублей в качестве штрафа.

Источник фотографии: https://58.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/20257361/
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В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
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03.04.2020 17:09
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03.04.2020 09:32
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