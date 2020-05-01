Пензенец «прописал» в своей однушке семь мигрантов, его разоблачили

В отношении жителя Пензы возбудили два уголовных дела из-за того, что он незаконно помог мигрантам остаться в стране.

В отдел иммиграционного контроля поступила информация о том, что житель Пензы заключил трудовые договоры с 10 гражданами Кыргызской Республики. При этом семь из них он зарегистрировал в своей однокомнатной квартире по улице Слесарной. Полицейские наведались по данному адресу с проверкой. Там они застали только хозяина, ничего не свидетельствовало о том, что в квартире еще кто-то живет.

«42-летний мужчина признался в том, что сознательно нарушил закон. Он пояснил, что на предприятии по месту работы познакомился с мигрантами, которым там трудились. Иностранцы попросили помочь им продлить на законных основаниях срок своего пребывания в России», - сообщили в пресс-службе управления МВД по Пензенской области.

Пензенец заключил с ними фиктивные трудовые договоры, которые позволили продлить срок разрешения иностранцам находиться в стране. Также мужчина зарегистрировал людей у себя в жилище. За это он получил от каждого от 500 рублей.

Как пояснили полицейские, по статье «Организация незаконной миграции» пензенцу может грозить до пяти лет лишения свободы, а по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина» - лишение свободы до трех лет или от 100 тысяч до 500 тысяч рублей в качестве штрафа.