В Городищенском районе в ДТП погиб молодой мужчина

В Городищенском районе Пензенской области произошла смертельная авария. В региональном УГИБДД рассказали о случившемся.

Как пишет пресс-служба управления, инцидент произошел на 10 километре автодороги «Н.Елюзань-Русский Камешкир-Лопатино» 25 мая около 16:10. Автомобиль Toyota Corolla по управлением 28-летнего мужчины съехал в кювет и опрокинулся. В результате аварии 29-летний пассажир иномарки от полученных травм скончался на месте. Водителя госпитализировали.

Специалисты выясняют причины аварии, проводится проверка.

Пензенцам напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения, дистанции, скоростного режима и бокового интервала. Также им рекомендуют автолюбителям не совершать резких маневров.