Пожилая женщина заблудилась на улицах Пензы

Установлено, что женщина ушла из дома, но вернуться сама уже не смогла, потому что забыла свой адрес. В итоге она заблудилась. Пенсионерка зашла в магазин на улице Кирова и попросила о помощи.

«Сотрудники магазина тут же связались с правоохранительными органами», - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

У бабушки не было с собой документов. Правоохранители спросили ее имя и дату рождения. Благодаря этой информации они узнали, где она живет, и проводили до места.

Дверь в квартиру открыл молодой человек, как оказалось, внук потерявшейся женщины. Мужчина поблагодарил росгвардейцев за помощь.