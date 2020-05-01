В аэропорту Пензы пояснили, почему не пускают в здание пассажиров из Москвы

Начальник службы организации перевозок пензенского аэропорта Александра Емелина рассказала журналистам информагентства о том, какие меры профилактики коронавируса принимаются в здании аэровокзала, а также сообщила актуальную информацию о рейсах.

«На входе в аэропорт стоят бесконтактные ножные дезинфекторы, также по всему вокзалу - пять дезинфицирующих средств. И каждые два часа проводится санитарная уборка. Без маски и перчаток пассажира в здание аэровокзала не пустят. На входе термометром врач замеряет температуру. И на каждом шагу – дезинфицирующие средства, за их использованием ведется строгий контроль», - рассказала она.

Также, по словам Александры Ереминой, пассажиров, прилетевших из Москвы, не пускают в здание аэропорта: выдача багажа происходит исключительно на улице.

«Это нововведение в связи с пандемией, чтобы прилетевшие не соприкасались с улетающими», - пояснила начальник службы организации перевозок.

Она напомнила о том, что в настоящее время из аэропорта Пензы осуществляется лишь один рейс – в Москву, самолет летает ежедневно. Кроме того, на 1 июня был перенесен рейс в Симферополь, он должен был состояться 26 мая. «Руслайн» отменил перелеты до 31 мая.

«Я думаю, определенность по поводу того, как ситуация будет развиваться дальше, появится 31 мая, после выступления президента», - отметила Александра Еремина.