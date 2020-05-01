В Пензе замечание полицейского заставило пассажиров маршрутки надеть маски

В Пензе чиновники провели рейд по общественному транспорту, чтобы проверить, как там соблюдают масочный режим.

Комиссия объехала конечные остановки «ул. Карпинского» и «Автокомбинат» и установила, что все водители маршруток №10 и №29 были в масках. Однако в салонах двух из них не было дезинфицирующих средств для обработки. Информацию об этом сообщили перевозчику, чтобы он устранил нарушения.

«Пассажиры в ходе проверки надели маски только после появления сотрудника полиции и предупреждений о необходимости использования индивидуальных средств защиты при проезде в общественном транспорте», - отметили в пресс-службе мэрии.

Пензенцам напомнили, что в регионе из-за коронавируса действует режим повышенной готовности, граждане должны носить маски в общественном транспорте, местах массового скопления людей, при посещении магазинов и различных учреждений.