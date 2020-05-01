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27.05.2020г.
Банк «Кузнецкий» опубликовал динамику финансовых показателей

Банк «Кузнецкий» опубликовал динамику финансовых показателей

Ср, 27.05.20 11:40
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Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за четыре месяца 2020 года.

За это время динамика основных статей отчета о финансовых результатах, по сравнению с тем же периодом 2019 года, выглядит следующим образом:

- чистые процентные доходы увеличились на 4% или на 3,8 млн рублей;

- чистые комиссионные доходы снизились на 8% или на 5,5 млн рублей;

- прочие доходы увеличились на 22% или на 2,6 млн рублей;

- чистый валовый доход увеличился на 1% или на 1 млн. рублей.

По состоянию на 1 мая 2020 года, доходы банка составили 272 млн рублей, чистый процентный доход - 102 млн рублей, чистый комиссионный доход - 63 млн рублей, балансовая прибыль до налогообложения - 17,3 млн рублей, чистая прибыль - 15 млн рублей.

Активы банка на начало мая 2020-го составили 6 млрд рублей, рост – 5% к аналогичной дате прошлого года, собственный капитал - 675 млн рублей.

С начала года банк «Кузнецкий» предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления более 1,5 млрд рублей кредитов. Кредитный портфель банка увеличился на 5,1% и составил 4,1 млрд рублей. Кредитный портфель корпоративных клиентов увеличился на 0,6% и на 1 мая составил 3 млрд рублей, физических лиц – 1,1 млрд руб., рост – 19% к аналогичной дате прошлого года.

Объем привлеченных вкладов населения на 1 мая этого года составил 2,9 млрд рублей, депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий увеличились на 24% и составили более 2 млрд рублей. Банк привлек от ЦБ России под фондирование кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса 196 млн рублей.

Банк продолжил политику наращивания высоколиквидных активов, образующих резервы ликвидности и по состоянию на 1 мая 2020 года резервы ликвидности составили 103% или 1,9 млрд рублей.

Значения нормативов на 1 мая 2020 года составляют:

- Н1.2 – 8,8% (минимальное значение, установленное Банком России, 6,0%);

- Н1.0 – 11,7% (минимальное значение, установленное Банком России, 8,0%);

- Н3 – 72,2% (минимальное значение, установленное Банком России, 50,0%).

Банк «Кузнецкий» обращает внимание пользователей на то, что показатели в данном сообщении рассчитаны по внутренней методике банка.

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26.05.2020 07:39
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22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
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23.04.2020 16:11
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22.04.2020 18:03
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22.04.2020 12:51
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17.04.2020 16:30
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17.04.2020 14:25
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13.04.2020 15:29
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11.04.2020 17:02
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09.04.2020 16:19
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