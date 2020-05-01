Жителя Пензенской области оштрафовали на круглую сумму за нарушение самоизоляции

Известно, что 29 апреля зарегистрированный в городе Спасске, но проживающий в Нижнем Ломове мужчина без уважительной причины покинул место жительства. Около 23:10 он попался правоохранителям.

Как сообщает пресс-служба Нижнеломовского районного суда, гражданин уже не в первый раз покидал дом без необходимости. По статье административного кодекса штраф за данное нарушение варьируется от 15 до 50 тыс. рублей. Так как мужчина признал свою вину, а отягчающих обстоятельств по делу не нашли, ему присудили выплатить 15 тыс. рублей.