Губернатор поздравил сотрудников Лермонтовки с юбилеем учреждения

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 27 мая, в Общероссийский день библиотек, побывал в «Лермонтовке». Стоит отметить, что учреждение также отмечает свое 10-летие.

Губернатор познакомился с проектами библиотеки им. М.Ю. Лермонтова. По словам ее директора Марины Осиповой, сейчас они есть как онлайн, так и офлайн. Она добавила, что все библиотеки развиваются сейчас по трем направлениям: первое – книги, второе – онлнай-литература, третье – общение.

После осмотра проектов Иван Белозерцев обратился к сотрудникам учреждения.

«Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем библиотек. Государственные муниципальные библиотеки выполняют огромную нравственную роль. Они становятся важнейшим информационным центром. Библиотеки есть в каждом населенном пункте. Я благодарю всех работников за то, какой вклад они вносят. Я вижу, с каким трепетом вы относитесь к книге, к читателям.

Сегодня библиотеке - десять лет, я поздравляю всех сотрудников и благодарю их за большую работу!» - сказал он.

Глава региона напомнил, что в районах при поддержки Минкульта РФ создаются модельные сельские библиотеки. Они очень востребованы.

В рамках мероприятия состоялось награждение победителей ряда конкурсов, связанных с работой библиотеки.