Ведущая «Неженского дела» опробовала силы на полевом выходе ОМОНа

Как рассказал командир пензенского ОМОН Алексей Шумилов, на занятиях личный состав ОМОНа отрабатывает учебные вопросы по тактической, инженерной и огневой подготовке. Бойцы занимаются и с использованием бронетехники.

В течение нескольких часов Ольга Ревнивцева знакомилась с росгвардейской техникой — спецавтомобилем «Тигр» и «БТР-80», а офицеры Росгвардии рассказали ей об основных характеристиках транспортных средств. После инструктажа журналист испытала свои навыки вождения за рулем бронеавтомобиля «Тигр» и бронетранспортера «БТР-80».

«Управлять такой техникой гораздо сложнее, чем легковой машиной. Руль поворачивается тяжело, педали слишком широко разнесены. В сапогах управлять машиной, может быть нормально, а в обычной обуви трудно. Однако и это непростое дело мне покорилось, эмоции не передать словами!» - поделилась впечатлениями Ольга Ревнивцева.

В пресс-службе регионального управления Росгвардии отметили, что такие полевые выходы проходят два раза в год, завершая периоды летнего и зимнего обучения. Молодые сотрудники во время учений приобретают необходимые навыки, а спецназовцы с многолетним стажем закрепляют свои боевые умения и делятся опытом с новобранцами.