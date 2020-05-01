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27.05.2020г.
Ведущая «Неженского дела» опробовала силы на полевом выходе ОМОНа

Ведущая «Неженского дела» опробовала силы на полевом выходе ОМОНа

Ср, 27.05.20 12:11
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Автор и ведущая утренней программы «Неженское дело» на телеканале «Экспресс» Ольга Ревнивцева побывала на полевом выходе пензенских росгвардейцев.

Как рассказал командир пензенского ОМОН Алексей Шумилов, на занятиях личный состав ОМОНа отрабатывает учебные вопросы по тактической, инженерной и огневой подготовке. Бойцы занимаются и с использованием бронетехники.

В течение нескольких часов Ольга Ревнивцева знакомилась с росгвардейской техникой — спецавтомобилем «Тигр» и «БТР-80», а офицеры Росгвардии рассказали ей об основных характеристиках транспортных средств. После инструктажа журналист испытала свои навыки вождения за рулем бронеавтомобиля «Тигр» и бронетранспортера «БТР-80».

 

«Управлять такой техникой гораздо сложнее, чем легковой машиной. Руль поворачивается тяжело, педали слишком широко разнесены. В сапогах управлять машиной, может быть нормально, а в обычной обуви трудно. Однако и это непростое дело мне покорилось, эмоции не передать словами!» - поделилась впечатлениями Ольга Ревнивцева.

В пресс-службе регионального управления Росгвардии отметили, что такие полевые выходы проходят два раза в год, завершая периоды летнего и зимнего обучения. Молодые сотрудники во время учений приобретают необходимые навыки, а спецназовцы с многолетним стажем закрепляют свои боевые умения и делятся опытом с новобранцами.

Источник фотографии: Скриншот - https://rosgvard.ru/ru/news/article/na-polevom-vyxode-penzenskogo-omon-pobyvala-avtor-i-vedushhaya-programmy-nezhenskoe-delo
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26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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08.04.2020 18:46
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07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
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03.04.2020 17:09
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