Ведущая «Неженского дела» опробовала силы на полевом выходе ОМОНа

Автор и ведущая утренней программы «Неженское дело» на телеканале «Экспресс» Ольга Ревнивцева побывала на полевом выходе пензенских росгвардейцев.
Как рассказал командир пензенского ОМОН Алексей Шумилов, на занятиях личный состав ОМОНа отрабатывает учебные вопросы по тактической, инженерной и огневой подготовке. Бойцы занимаются и с использованием бронетехники.
В течение нескольких часов Ольга Ревнивцева знакомилась с росгвардейской техникой — спецавтомобилем «Тигр» и «БТР-80», а офицеры Росгвардии рассказали ей об основных характеристиках транспортных средств. После инструктажа журналист испытала свои навыки вождения за рулем бронеавтомобиля «Тигр» и бронетранспортера «БТР-80».
«Управлять такой техникой гораздо сложнее, чем легковой машиной. Руль поворачивается тяжело, педали слишком широко разнесены. В сапогах управлять машиной, может быть нормально, а в обычной обуви трудно. Однако и это непростое дело мне покорилось, эмоции не передать словами!» - поделилась впечатлениями Ольга Ревнивцева.
В пресс-службе регионального управления Росгвардии отметили, что такие полевые выходы проходят два раза в год, завершая периоды летнего и зимнего обучения. Молодые сотрудники во время учений приобретают необходимые навыки, а спецназовцы с многолетним стажем закрепляют свои боевые умения и делятся опытом с новобранцами.