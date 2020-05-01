В Сети появились фото с места аварии на ул. Пушкина

В Пензе утром 27 мая не поделили дорогу два легковых автомобиля.

Фото с места ДТП очевидец опубликовал в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте». Автор поста уточнил, что машины столкнулись на улице Пушкина напротив детской больницы. Фото он сделал в 10:30.

На снимках видно, что отечественная легковушка въехала в белую иномарку. В итоге у первой сильно помялся капот. Все произошло перед пешеходным переходом.

Официальной информации о произошедшем нет.

Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают водителей о том, что нужно соблюдать правила дорожного движения. Особенно важно выдерживать дистанцию между авто и боковой интервал. При приближении к нерегулируемым пешеходным переходам следует заблаговременно снижать скорость.