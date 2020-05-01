Белозерцев раскритиковал работы по укладке тротуара в Арбеково

27 мая губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил библиотеку имени М.Ю. Лермонтова, его внимание привлек ремонт дороги рядом, на проспекте Строителей.

Рабочие в это время занимались монтажом бордюрного камня неподалеку от библиотеки. Увидев это, глава региона обратился к вице-мэру Пензы Магомеду Агамагомедову.

«Вы сейчас сделаете бордюры, потом надо будет это убирать и заново делать», - указал Иван Белозерцев, напомнив про планируемое расширение дороги.

Магомед Агамагомедов пояснил, что есть проект расширения дороги до трех полос от ТЦ «Берлин» до «Весны».

«Мне это не нравится, вы сейчас делаете бордюры, а потом надо будет расширять дорогу, деньги немалые выделяются. Можно, когда вы от трассы М-5 пойдете, разбить на этапы, сделать, чтобы людям было комфортно. Делаете вы все плохо. Разогнать бы вас всех», - возмутился губернатор.