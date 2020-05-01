За сутки коронавирус подтвердился у 9 детей в Пензенской области

На сайте правительства Пензенской области опубликована география заражения коронавирусом за последние сутки, по данным на 27 мая.
Из 88 новых случаев заболевания диагноз поставлен девятерым детям: двум двухгодовалым и 6, 7, 9, 13, 16, 17 лет. Остальные пациенты - от 18 до 97 лет.
Все эти люди живут в:
- Пензе – 30;
- Заречном – 10;
- Пензенском районе – 15;
- Тамалинском районе – 2;
- Городищенском районе – 3;
- Нижнеломовском районе – 1;
- Белинском районе – 4;
- Кузнецкий районе – 2;
- Кузнецке – 2;
- Каменском районе – 5;
- Земетчинском районе – 1;
- Камешкирском районе – 2;
- Башмаковском районе – 1;
- Спасском районе – 1;
- Шемышейском районе – 2;
- Лунинском районе - 1;
- Сердобском районе – 2;
- Малосердобинском районе – 1;
- Бековском районе – 1;
- Колышлейском районе – 1.
Один - житель Московской области.
Всего в Пензенской области зафиксировано 1980 случаев заболевания, умерли 17 человек.