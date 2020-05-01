«Ростелеком» в Пензе подключил к оптике флагманский дом «Новых садов»

«Ростелеком» протянул оптику к флагманскому строению в жилом комплексе комфорт-класса «Новые сады» в Пензе.

Сотрудники компании проложили к новостройке подземную волоконно-оптическую линию связи, смонтировали узлы доступа в интернет и выполнили разводку кабеля в квартиры. Новоселы сразу смогут воспользоваться цифровыми сервисами компании.

«На этапе возведения дома строительная группа «Рисан» предусмотрела все условия для размещения оборудования и сетей связи. Вся телеком-начинка скрыта от взора жителей новостройки, так как провода упакованы в специальные кабель-каналы и не портят эстетический вид жилья комфорт-класса», - отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов.

«Во флагманском строении – почти 500 квартир и около 60 офисов и торговых помещений. Это четвертый дом в комплексе «Новые сады». Он уже сдан, собственники скоро получат ключи. Мы позаботились о том, чтобы жители сразу могли пользоваться интернетом и телевидением, поэтому заранее договорились с «Ростелекомом» и другими провайдерами, о прокладке высокоскоростных линий связи к новостройке», - рассказал ведущий инженер строительного контроля СГ «Рисан» Руслан Масленников.

Оставить заявку на подключение услуг можно на сайте www.rt.ru «Ростелекома» или по телефону 8-800-1000-800.