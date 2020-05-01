В ГИБДД рассказали подробности аварии в Каменке

Инцидент случился 25 мая около 18:05 на ул. Белинской. Столкнулись отечественный «ВАЗ-21140» и легковушка Ford Focus под управлением 41-летней женщины. В результате аварии водителя иномарки госпитализировали с травмами.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
Ранее в группе соцсети «ВКонтакте» пользователи поделились снимками инцидента.
Инспекторы напоминают пензенцам о необходимости соблюдения правил дорожного движения. При управлении автомобилем не нужно отвлекаться на посторонние предметы. Стоит помнить о скоростном режиме, дистанции и боковом интервале.