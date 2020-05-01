В Пензе решают вопрос реконструкции спортзала стадиона «Зенит»

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 27 мая осмотрел спортзал стадиона «Зенит», где занимается волейбольная команда «Университет-Визит», чтобы оценить возможность его реконструкции или капитального ремонта.

В ходе осмотра спортзала глава региона отметил, что необходимо привести помещение в порядок и продумать увеличение зрительских мест. Глава областного минстроя Александр Гришаев отметил, что в этом случае возникнут сложности по соблюдению технических нормативов – ширины коридоров, лестниц и так далее. Министр предложил сделать пристрой.

Иван Белозерцев рекомендовал рассмотреть различные варианты и рассчитать стоимость проектов. Также он поручил проработать возможные источники финансирования – участие в федеральных проектах, спонсорская помощь. Эксперты также предложили рассмотреть возможность не реконструкции, а капремонта помещения.

«Посмотрите, найдите оптимальное техническое решение», - подытожил губернатор.

«Имея в целом хорошую спортивную материальную базу, у нас все же есть проблемы с игровыми видами спорта. Назрела необходимость реконструкции имеющихся объектов или строительства нового зала. Зал стадиона «Зенит» подходит по параметрам, но требует большого объема работ. Волейбол станет более популярным, если реконструируем площадку. Я думаю, что здесь до 500 мест для болельщиков реально разместить», - пояснил журналистам после совещания глава пензенского минспоррта Григорий Кабельский.

Напомним, в начале марта Иван Белозерцев посетил игру команды «Университет-Визит» и отметил, что условия для игроков и зрителей необходимо улучшить. 2 марта он поручил членам кабмина проработать вопрос реконструкции волейбольной и баскетбольной площадок.