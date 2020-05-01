Жителям России рассказали, когда они смогут отправиться за границу

По ее словам, летнему отдыху все же быть, но он окажется непохожим на другие годы. Пока россияне смогут отдыхать только в своей стране. Хотя о готовности принимать туристов уже заявили в Испании, Греции, Турции и других странах. Майя Ломидзе отметила, что летом могут возобновить часть регулярных рейсов за рубеж, но с запуском чартеров пока ничего не ясно.

«По нашей предварительной информации, до сентября не стоит ожидать снятия запретов на продажу туров из России за рубеж», — сказала она.

Отмечается, что курорты, которые будут принимать туристов уже этим летом, намерены соблюдать меры безопасности. Например, всех прилетевших на Мальдивы будут проверять на коронавирус.