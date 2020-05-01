Пензячка объяснила убийство сына возникшей неприязнью

Известно, что женщина поссорилась с сыном. 2 ноября она была дома в нетрезвом состоянии, внезапно у нее возникла неприязнь к своему ребенку из-за конфликта. Мужчина в этот момент лежал на диване. Пензячка взяла нож и вонзила его в грудь сына, тот умер. А женщина ушла из квартиры.

В ходе разбирательства жительница Пензы не признавала вину. Но это было доказано в суде.

В итоге женщине назначили наказание. Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.