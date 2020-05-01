Молодой пензенец потерял сбережения из-за желания выгодно вложиться

21-летний житель Пензы обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.

Молодой человек рассказал правоохранителям, что на странице соцсети «ВКонтакте» неизвестного пользователя он увидел выгодное объявление о приеме денег для инвестиций под 15%. Начав переписку, парень договорился с собеседником об участии в проекте и перечислил на счет 125 тыс. рублей. После этого неизвестный исчез.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - отметили в пресс-службе регионального управления МВД.

Полицейские предупреждают пензенцев о том, что не следует перечислять деньги незнакомцам. Чаще всего мошенники предлагают заработать с помощью биржевых торгов. Они обещают прибыль выше, чем в банках.