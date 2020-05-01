Белозерцев сообщил о запуске проекта «Судьба человека – судьба региона»

27 мая губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в своем Instagram-аккаунте рассказал о запуске на его страницах в соцсетях нового проекта «Судьба человека – судьба региона» (0+).

Иван Белозерцев отметил, что проект посвящен тем, кто работает на пензенских предприятиях и в организациях, людям труда. Героиней первого видеоролика стала и.о. начальника отдела технического контроля АО «Пензенский арматурный завод» Татьяна Янина. Она отдала работе на этом предприятии почти 34 года.

«Завод ПАЗ был в тяжелом состоянии, мы много работали над тем, чтобы найти нового эффективного собственника, который бы восстановил производство. И это нам удалось. Сегодня предприятие очень активно развивается и идет вперед. Люди – это самое ценное», - подчеркнул губернатор.