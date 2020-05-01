Губернатор рассказал о требованиях к работе фитнес-клубов

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал о требованиях, которые должны выполняться в фитнес-клубах во время пандемии коронавируса.

Об этом глава региона написал в своем аккаунте в Twitter.

«Вышли требования к работе фитнес-клубов. В них: маски, предварительная запись, антисептики, дезинфекция и другие. На посетителя - не меньше 4 квадратных метров. Дистанция - 1,5 метра между тренажерами и участниками групповых занятий. Фитнес-центры к открытию уже сейчас должны готовить соблюдение норм», - сообщил он.

Вышли требования к работе фитнес-клубов. В них: маски, предварительная запись, антисептики, дизенфекция и др. На посетителя не меньше 4 кв.м. Дистанция-1,5 м между тренажерами и участниками групповых занятий. Фитнес центры к открытию уже сейчас должны готовить соблюдение норм. pic.twitter.com/dzVGDJoYFw — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) May 27, 2020

Напомним, ранее Иван Белозерцев осматривал залы одной из крупных в Пензе сети спортивных клубов. Он оценил новую форму их работы – в режиме онлайн.