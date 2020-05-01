Пензенцы стали получать выплаты на детей до 3 лет

В Пензенской области семьи с детьми до трех лет, которые не имеют права на материнский капитал, начали получать первые выплаты в 5000 рублей.

Отделение Пенсионного фонда России по Пензенской области на сегодняшний день обработало около 6000 заявлений и направило на банковские счета родителей в общей сложности более 59 млн рублей.

В пресс-службе отделения напомнили, что право на ежемесячную выплату в 5000 рублей получили родители детей, появившихся с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.

Чтобы оформить данную выплату, не нужны документы, подтверждающие доход. Необходимо только свидетельство о рождении ребенка. Заявление можно оформить на сайте госуслуг или ПФР до 1 октября.

Специалисты рекомендуют заполнять заявление очень внимательно, так как при малейшей ошибке оно не пройдет проверку.