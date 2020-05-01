Валерий Лидин рассказал о знакомстве с артисткой РСФСР Верой Аношиной

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин рассказал о том, как познакомился с заслуженной артисткой РСФСР, уроженкой региона Верой Аношиной, которой 27 мая исполнилось бы 85 лет.

В пресс-службе регионального ЗакСобрания сообщили, что в память о творчестве известной певицы подготовили десятки материалов в учреждениях культуры и СМИ. Так, в эфире на «Радио России из Пензы» вышла программа «На пензенской волне», где Валерий Лидин рассказал о знакомстве с Верой Аношиной и своем отношении к ее творчеству.

«Всегда любил русскую народную песню. Она была и, надеюсь, будет воплощением жизни нашего народа и его культуры. На творчестве Веры Степановны выросло не одно поколение пензенцев. Более полувека прошло с момента первого исполнения песни «Восемнадцать лет», а слова о том, что «В жизни раз бывает 18 лет», до сих пор наряду с фразой «А мы из Пензы», являются своеобразным брендом и визитной карточкой нашей области», - поделился он.

Вера Аношина умерла 11 апреля 2017 года. Артистку похоронили на Аллее Славы Ново-Западного кладбища в Пензе. В этом году ее могилу благоустроили и поставили памятник.