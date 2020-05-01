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27.05.2020г.
Валерий Лидин рассказал о знакомстве с артисткой РСФСР Верой Аношиной

Валерий Лидин рассказал о знакомстве с артисткой РСФСР Верой Аношиной

Ср, 27.05.20 14:31
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Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин рассказал о том, как познакомился с заслуженной артисткой РСФСР, уроженкой региона Верой Аношиной, которой 27 мая исполнилось бы 85 лет.

В пресс-службе регионального ЗакСобрания сообщили, что в память о творчестве известной певицы подготовили десятки материалов в учреждениях культуры и СМИ. Так, в эфире на «Радио России из Пензы» вышла программа «На пензенской волне», где Валерий Лидин рассказал о знакомстве с Верой Аношиной и своем отношении к ее творчеству.

«Всегда любил русскую народную песню. Она была и, надеюсь, будет воплощением жизни нашего народа и его культуры. На творчестве Веры Степановны выросло не одно поколение пензенцев. Более полувека прошло с момента первого исполнения песни «Восемнадцать лет», а слова о том, что «В жизни раз бывает 18 лет», до сих пор наряду с фразой «А мы из Пензы», являются своеобразным брендом и визитной карточкой нашей области», - поделился он.

Вера Аношина умерла 11 апреля 2017 года. Артистку похоронили на Аллее Славы Ново-Западного кладбища в Пензе. В этом году ее могилу благоустроили и поставили памятник.

Источник фотографии: Скриншот - http://zspo.ru/pressroom/news/70796/
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26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
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03.04.2020 11:50
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03.04.2020 09:32
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