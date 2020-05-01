Пензенцев позабавил мужчина, толкающий автобус. ВИДЕО

«В нашем городе - новый герой! Хэнкок, ты ли это?» - пошутил автор поста.

На видео, опубликованном 27 мая, – мужчина толкает стоящий автобус, транспортное средство медленно сдвигается с места и уезжает. Все происходит на остановке возле одного из торговых центров в Дальнем Арбеково.

Пользователей развеселило данное видео, и они принялись шутить в комментариях. А одна из девушек прикрепила фото, на котором похожий мужчина в этом же месте стоит позади автобуса, только другого.

«По-моему, один и тот же. 23 мая», - написала она.