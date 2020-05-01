Стала известна онлайн-программа «Последнего звонка»

В Пензенской области 29 мая состоится «Последний звонок» (0+). В этом году он пройдет в режиме онлайн из-за неблагоприятной эпидситуации.

Праздник начнется в 9:00 с онлайн-линеек. Школы проведут их в зависимости от технических возможностей на электронных платформах или в соцсетях. В 12.00 пройдет акция «Последний школьный звонок» (0+). Выпускники из окон своих домов позвонят в колокольчики.

Напомним, выпускники запустили в интернете челлендж. Они публиковали под хэштегом #ВыпускникПензенскойобласти2020 свои школьные фотографии с первого по 11 класс. Кроме того, ребята прикрепили на окна изображение символа окончания учебного года - колокольчика. Такой челлендж (0+) продлится до 29 мая.

Ранее о формате «Последнего звонка» сообщал губернатор Иван Белозерцев. Он подчеркнул, что сам бы с удовольствием поучаствовал в этом мероприятии.