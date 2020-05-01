В пензенском торговом центре нашли нарушителей самоизоляции

В Пензе проходят рейды, в ходе которых выявляют нарушителей требований режима повышенной готовности.

Один из обходов состоялся по объектам, расположенным на проспекте Строителей. Проверку проводили сотрудники администрации Октябрьского района и полицейские.

Судя по опубликованным пресс-службой мэрии снимкам, нарушителей режима обнаружили в торговом центре. Комиссия провела с ними профилактическую беседу.

Жителям предписано соблюдать самоизоляцию и не выходить из дома без лишней необходимости. Разрешается ходить только в ближайший к месту жительства магазин или аптеку, выгуливать животных, ходить на работу (со справкой от работодателя).

Напомним, по данным на утро 27 мая, в регионе зафиксировано 1980 случаев заражения коронавирусом, из них за последние сутки – 88.