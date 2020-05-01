«Последний звонок». На «Экспрессе» готовят для пензенцев особенный контент

Праздник «Последнего звонок» стартует 29 мая в 9:00 с онлайн-линеек. Школы будут подключаться к ним в зависимости от технических возможностей на электронных платформах или в соцсетях. А в 12:00 выпускники примут участие в необычной акции: все, что нужно - не выходя из дома, из окна позвонить в колокольчик. К виртуальному «Последнему звонку» можно будет присоединиться, и просто включив телеканал « Экспресс ».

До момента, когда школьники ворвутся в летние каникулы остаются считанные дни. Кажется, они так долго их ждали, а для выпускников школьная жизнь и вовсе завершится. Торжественной точкой станет «Последний звонок», сообщает телеканал «Экспресс».

Ведущие и корреспонденты телеканала «Экспресс» стараются все успеть, они в любую свободную от работы минуту записывают обращения к школьникам - поздравляют их с окончанием учебного года.

«Это праздник, который сочетает в себе взгляд в прошлое, внимание к настоящему и, конечно, надежды на будущее. «Последний звонок» проходит в необычном формате, но телеканал «Экспресс» 29 мая постарается поднять настроение всем - папам, мамам, выпускникам, всем, кто учился и учится в школах. Мы сделаем «Последний звонок» в режиме онлайн (0+)», - рассказал генеральный продюсер медиахолдинга «Экспресс» Павел Прохоренков.

Пензенцы увидят на своих экранах не только сотрудников телеканала, но также и известных пензенских педагогов, людей, которые внесли большой вклад в развитие регионального образования. Все участники телевизионного проекта - и учителя, и сами выпускники понимают, что предстоящий «Последний звонок» станет уникальным, не похожим на другие.

«Тогда это было скромнее, но мы до сих пор, когда встречаемся с одноклассниками, а с момента выпуска прошло 20 лет, мы вспоминаем наш «Последний звонок». Он в душе. Думаю, этот момент остается в сердце каждого», - сказала учитель изобразительного искусства школы №12 Пензы Наталья Золотцева.

Пензенские артисты подготовили для выпускников музыкальный сюрприз - песни и клипы презентуют 29 мая на нашем телеканале (0+). Кроме того, с самого утра до позднего вечера зрители смогут снова побывать в родных учебных заведениях, где прошли их школьные годы. В эфир выйдет сразу несколько выпусков программы «Одноклассники» (16+).

«От имени всего коллектива нашего медиахолдинга хочу поздравить выпускников с праздником «Последнего звонка». Мы сделаем все, чтобы вы встретили его дома комфортно. Смотрите телеканал «Экспресс», - сказал генеральный директор ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс» Виктор Рубцов.