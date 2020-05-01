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28.05.2020г.
«Последний звонок». На «Экспрессе» готовят для пензенцев особенный контент

«Последний звонок». На «Экспрессе» готовят для пензенцев особенный контент

Чт, 28.05.20 00:28
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Праздник «Последнего звонок» стартует 29 мая в 9:00 с онлайн-линеек. Школы будут подключаться к ним в зависимости от технических возможностей на электронных платформах или в соцсетях. А в 12:00 выпускники примут участие в необычной акции: все, что нужно - не выходя из дома, из окна позвонить в колокольчик. К виртуальному «Последнему звонку» можно будет присоединиться, и просто включив телеканал «Экспресс».

До момента, когда школьники ворвутся в летние каникулы остаются считанные дни. Кажется, они так долго их ждали, а для выпускников школьная жизнь и вовсе завершится. Торжественной точкой станет «Последний звонок», сообщает телеканал «Экспресс».

Ведущие и корреспонденты телеканала «Экспресс» стараются все успеть, они в любую свободную от работы минуту записывают обращения к школьникам - поздравляют их с окончанием учебного года.

«Это праздник, который сочетает в себе взгляд в прошлое, внимание к настоящему и, конечно, надежды на будущее. «Последний звонок» проходит в необычном формате, но телеканал «Экспресс» 29 мая постарается поднять настроение всем - папам, мамам, выпускникам, всем, кто учился и учится в школах. Мы сделаем «Последний звонок» в режиме онлайн (0+)», - рассказал генеральный продюсер медиахолдинга «Экспресс» Павел Прохоренков.

Пензенцы увидят на своих экранах не только сотрудников телеканала, но также и известных пензенских педагогов, людей, которые внесли большой вклад в развитие регионального образования. Все участники телевизионного проекта - и учителя, и сами выпускники понимают, что предстоящий «Последний звонок» станет уникальным, не похожим на другие.

«Тогда это было скромнее, но мы до сих пор, когда встречаемся с одноклассниками, а с момента выпуска прошло 20 лет, мы вспоминаем наш «Последний звонок». Он в душе. Думаю, этот момент остается в сердце каждого», - сказала учитель изобразительного искусства школы №12 Пензы Наталья Золотцева.

Пензенские артисты подготовили для выпускников музыкальный сюрприз - песни и клипы презентуют 29 мая на нашем телеканале (0+). Кроме того, с самого утра до позднего вечера зрители смогут снова побывать в родных учебных заведениях, где прошли их школьные годы. В эфир выйдет сразу несколько выпусков программы «Одноклассники» (16+).

«От имени всего коллектива нашего медиахолдинга хочу поздравить выпускников с праздником «Последнего звонка». Мы сделаем все, чтобы вы встретили его дома комфортно. Смотрите телеканал «Экспресс», - сказал генеральный директор ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс» Виктор Рубцов.

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31.03.2020 18:05
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26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
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03.04.2020 17:09
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