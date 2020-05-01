Студенты разрабатывают для школьников туристические маршруты по Пензе

Почти 1500 тысячи улиц, проспектов, площадей, парков, скверов, проездов и переулков в Пензе. В историю некоторых из них погрузились студенты - они думают над туристическим маршрутом, который бы мог быть полезен школьникам. Рассказывать об улицах, названных в честь героев Великой Отечественной войны, пока начали виртуально.

Степан Костычев, Андрей Кижеватов, Семен Байков, Николай Павлушкин - имена наших земляков, Героев Советского Союза, увековечены в названиях пензенских улиц. Софья Кондратьева раньше и не догадывалась, насколько интересной может быть история одной улицы или переулка. За реализацию краеведческого проекта вместе с одногруппниками взялась сразу после поступления на специальность «Туризм».

«Начали искать информацию на разных интернет-ресурсах, изучали краеведческие материалы, смотрели телеканал «Экспресс», заимствовали информацию. Сейчас мы проводим экскурсии виртуально, рассказываем школьникам, студентам о людях, которые воевали», - рассказала она.

Пока туристический проект представляет собой группу в социальной сети. Историй участников Великой Отечественной войны не так много, как хотелось бы. После того как в регионе будет отменен режим самоизоляции, авторы планируют не только расширить список имен, но и продумать маршруты, по которым можно будет прогуляться, например, со школьниками.

В честь героев военного времени в Пензе названы 24 улицы, еще 14 носят фамилии уроженцев нашего региона. В планах гидов-любителей - рассказать обо всех, чтобы познакомить аудиторию с прошлым и настоящим родного города.

А на телеканале возобновят рубрику «Место встречи» (16+). Каждое утро ее ведущая снова будет приглашать жителей, всех зрителей на пензенские улицы со своей историей и судьбой.

Студенты колледжа выступили с инициативой поучаствовать в создании телевизионного проекта, так что вполне возможно, что будущие экскурсоводы смогут попробовать себя и в роли журналистов, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.