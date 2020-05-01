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27.05.2020г.
Студенты разрабатывают для школьников туристические маршруты по Пензе

Студенты разрабатывают для школьников туристические маршруты по Пензе

Ср, 27.05.20 20:36
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Почти 1500 тысячи улиц, проспектов, площадей, парков, скверов, проездов и переулков в Пензе. В историю некоторых из них погрузились студенты - они думают над туристическим маршрутом, который бы мог быть полезен школьникам. Рассказывать об улицах, названных в честь героев Великой Отечественной войны, пока начали виртуально.

Степан Костычев, Андрей Кижеватов, Семен Байков, Николай Павлушкин - имена наших земляков, Героев Советского Союза, увековечены в названиях пензенских улиц. Софья Кондратьева раньше и не догадывалась, насколько интересной может быть история одной улицы или переулка. За реализацию краеведческого проекта вместе с одногруппниками взялась сразу после поступления на специальность «Туризм».

«Начали искать информацию на разных интернет-ресурсах, изучали краеведческие материалы, смотрели телеканал «Экспресс», заимствовали информацию. Сейчас мы проводим экскурсии виртуально, рассказываем школьникам, студентам о людях, которые воевали», - рассказала она.

Пока туристический проект представляет собой группу в социальной сети. Историй участников Великой Отечественной войны не так много, как хотелось бы. После того как в регионе будет отменен режим самоизоляции, авторы планируют не только расширить список имен, но и продумать маршруты, по которым можно будет прогуляться, например, со школьниками.

В честь героев военного времени в Пензе названы 24 улицы, еще 14 носят фамилии уроженцев нашего региона. В планах гидов-любителей - рассказать обо всех, чтобы познакомить аудиторию с прошлым и настоящим родного города.

А на телеканале возобновят рубрику «Место встречи» (16+). Каждое утро ее ведущая снова будет приглашать жителей, всех зрителей на пензенские улицы со своей историей и судьбой.

Студенты колледжа выступили с инициативой поучаствовать в создании телевизионного проекта, так что вполне возможно, что будущие экскурсоводы смогут попробовать себя и в роли журналистов, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
03.04.2020 17:39
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03.04.2020 17:09
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03.04.2020 11:50
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03.04.2020 09:32
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