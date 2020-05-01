«Экспресс» подготовил для пензенцев особенную программу на «Последний звонок»

В Пензенской области 29 мая в режиме онлайн отметят «Последний звонок» (0+). В честь праздника телеканал «Экспресс» подготовил особенную программу. Об этом рассказал генеральный директор медиахолдинга Виктор Рубцов.

«Последний звонок – праздник народный и не менее любимый, чем Новый год, 8 Марта, 9 Мая. Но сейчас всем приходится сидеть дома. Поэтому мы решили устроить этот праздник на телеканале «Экспресс». Зрителей ждут необычные эфиры. В течение всего 29 мая у нас будут поздравления, воспоминания о школе ведущих «Экспресса», нынешних выпускников, людей в званиях, при регалиях, которые связаны с образованием и по основной специальности педагоги», - сообщил Виктор Рубцов.

Он добавил, что зрителей также ждет музыкальная программа: клипы и песни, посвященные «Последнему звонку», в исполнении пензенских музыкантов, в частности, произведение «Последнее лето» пензенца Дмитрия Прокофьева. Помимо этого, на телеканале в течение дня будет транслироваться программа «Одноклассники» (16). Всего зрители увидят 11 выпусков с воспоминаниями о родной школе.

«С наступающим праздником! Проведите его дома, ярко, в этом вам поможет телеканал «Экспресс», - сказал гендиректор медиахолдинга.

Напомним, «Экспресс» можно смотреть на 21 кнопке, а также на телеканале ОТР (9 кнопка) с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00.

Программу онлайн-мероприятий, которые пройдут в Пензенской области, можно посмотреть здесь.