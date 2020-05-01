В Пензе разоблачили микрофинансовую фирму «под прикрытием»

Оказалось, что регулярно бизнесмен заключал с гражданами договоры, которые именовал как комиссионные. Но целью их было не принятие товара на комиссию, а выдача займов под залог клиенту.

«Вместе с тем, этот предприниматель не относится к числу субъектов, имеющих право осуществлять профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, разрешения на это он не имеет», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Прокурор возбудил в отношении мужчины дело об административном правонарушении. Предпринимателя оштрафовали на 20 тысяч рублей. Также он был вынужден прекратить свою деятельность.