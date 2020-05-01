В России намерены обязать граждан предупреждать соседей о ремонте

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о соблюдении прав соседей в многоквартирных домах, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из авторов документа, члена комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольгу Павлову.

Отмечается, что инициатива дополняет Жилищный кодекс РФ отдельной статьей об обязанностях собственников квартир в многоэтажках по соблюдению требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных правил, а также режима тишины ночью.

«Не допускается нарушение тишины в ночное время. Временной интервал устанавливается законом субъекта Российской Федерации», - говорится в тексте законопроекта.

Нарушением считаются звуки, которые явно слышны за пределами жилища, или вибрация, источник которой находится в квартире, которая ощущается за ее пределами. При этом предлагается не считать нарушением тишины звуки обычной жизнедеятельности человека, например, плач ребенка, шаги при ходьбе, шум воды в трубах, а также спасательные и аварийно-восстановительные работы.

Кроме того, депутаты предлагают обязать жильцов уведомлять соседей о проведении ремонта, в частности, о его продолжительности, с помощью размещения объявления в общедоступных местах.

В ТАСС пояснили, что нарушения более двух раз за месяц влекут административную ответственность.