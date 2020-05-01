В Пензе дорожников оштрафовали за кучу снега на тротуаре

Согласно материалам дела, 10 января инспектор при проверке заметил, что на тротуаре, расположенном ближе 10 метров от «зебры» возле дома по ул. Коннозаводской, образовалась куча снега высотой 0,64 метра. Это является нарушением. Ответственным за содержание дорог здесь является МУП «Пензадормост».

За это суд назначил предприятию штраф в 100 тысяч рублей. Директор подал апелляцию, после Первомайского районного дело рассматривал Пензенский областной суд. Однако там решение оставили без изменения, оно вступило в законную силу. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.