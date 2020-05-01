Анна Кузнецова попросила принять меры поддержки семей с детьми старше 16 лет

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, уроженка Пензы Анна Кузнецова обратилась в правительство РФ с просьбой рассмотреть возможность принять дополнительные меры поддержки семей с детьми от 16 до 18 лет в период пандемии коронавируса.

На официальном сайте детского омбудсмена отметили, что по данному вопросу поступает множество обращений от родителей, которые воспитывают детей этого возраста. Сама Анна Кузнецова солидарна с ними в этом вопросе. Она подчеркивает, что такие дети не имеют полноценной возможности для трудоустройства и остаются на попечении своих близких.

«Большая доля детей в возрасте от 16 до 18 лет продолжает свое обучение в образовательных организациях. Также нельзя не учитывать интересы детей с ограниченными возможностями здоровья вышеуказанной категории, которые нуждаются в особых условиях, внимании и поддержке родителей», - говорится на сайте.

По словам Анны Кузнецовой, размер потребительской корзины подростка - практически такой же, как и у взрослого, однако потерявшие работу граждане могут претендовать на повышенное пособие по безработице, а не работавшие дети в возрасте от 16 до 18 лет – нет.

Отмечается, что по состоянию на январь в стране проживало более 2,9 млн подростков от 16 до 18 лет.