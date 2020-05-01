Для пензенских бизнесменов ввели льготы по аренде земли

В пресс-центре правительства Пензенской области сообщили о введении новой льготы для арендаторов земли.

Данная мера введена, чтобы поддержать арендаторов участков:

- которые находятся в собственности региона;

- государственная собственность на которые не разграничена;

- предоставленных в аренду без торгов.

«Согласно документу, снижена арендная плата по действующим договорам, исчисляемая исходя из ключевой ставки Банка России. Ключевая ставка Банка России, размер которой в настоящее время составляет 5,5%, заменена на фиксированный процент – 3», - сообщили в пресс-центре.

Соответствующее постановление подписал губернатор Иван Белозерцев. Оно действует до 1 января 2021 года.

О других мерах поддержки бизнеса в условиях пандемии вы можете прочитать в материале по ссылке.