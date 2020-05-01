Город Спутник стал победителем премии ТОП ЖК

Подведены итоги премии в области жилищного строительства — Ежегодного градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК.





Лучшим жилым комплексом-новостройкой в Пензенской области в номинации «Доступное жилье» признан Город Спутник от строительного холдинга «Термодом».

В Городе Спутнике комфортное проживание создают яркие и уютные дома, благоустроенные дворы, развитая инфраструктура: от социально важных объектов (таких как школа, детские сады, поликлиника), до мест культурного и спортивного отдыха.

Сегодня в Городе Спутнике проживает почти 40 тысяч человек, большинство из них — семьи с детьми. Ежегодно для их благополучия застройщик улучшает микрорайон. Например, сейчас в Спутнике строится седьмой по счету детсад и детская поликлиника.

Город Спутник впервые принял участие в конкурсе ТОП ЖК, одержав победу после досконального изучения микрорайона экспертами.

Организаторами конкурса ТОП ЖК в 2020 году стали Торгово-промышленная палата России, Российский союз промышленников и предпринимателей, а также Национальное объединение застройщиков жилья. В конкурсе приняло участие 1 155 проектов от 772 застройщиков из 74 регионов РФ. Из них в финал вышли 537 жилых комплексов от 438 застройщиков.