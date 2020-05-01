Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции

В Пензенской области режим повышенной готовности из-за Covid-19 действует уже несколько месяцев. На долгий период людям пришлось отказаться от многих любимых занятий ради того, чтобы не заразиться и уберечь от болезни своих билзких. Журналисты информагентства выяснили, по чему пензенцы тоскуют больше всего и чем планируют заняться в первую очередь, когда ограничения наконец полностью снимут.

Наши корреспонденты расспросили известных людей региона, представляющих разные профессии, о планах после карантина. Певица Марта Серебрякова призналась, что после отмены ограничений мечтает зайти в концертный зал, чтобы вновь прочувствовать его мощную энергетику, а также устроить с близкими чаепитие с блинами.

«В первую очередь, я приду, нет, побегу на работу. Зайду в концертный зал, чтобы вновь почувствовать и представить ту энергетику, которая окутывает артиста и зрителя, и буду планировать сольный концерт, восстанавливать концертный график, тур. Зайду в свою гримерку и перемеряю все свои костюмы! Навещу своих близких, мы устроим домашнее чаепитие с бабушкиными блинами», - рассказала артистка.

Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов после снятия ограничений хотел бы отправиться в путешествие со своей семьей.

«Когда все закончится, я хотел бы, если будет такая возможность, отправиться в путешествие с семьей. Может быть, это будет небольшое путешествие на несколько дней, может быть, более длительное. У нас так сложилось, что на работу в период пандемии хожу только я, супруга - преподаватель ПГУ - проводит занятия удаленно, сын-студент также обучается в онлайн-формате. То есть они, в отличие от меня, за эти 2,5 месяца почти не выходили из дома, соблюдали самоизоляцию. Поэтому очень хочется их куда-нибудь свозить, когда ограничения снимут. Тем более, у нас есть такая традиция - каждый отпуск мы посещаем какие-то культурные учреждения: музеи, театры и так далее. Очень хотелось бы ее поддержать», - поделился он.

По рабочей атмосфере соскучился главный тренер регбийного клуба «Локомотив-Пенза», Заслуженный мастер спорта Александр Янюшкин.

«В первую очередь, я хотел бы заняться своей работой. В связи с пандемией уже два месяца находимся на самоизоляции. А если в целом, наверное, погулять с семьей в городе, зайти в кафе, сходить в кино», - отметил он.

По занятиям физической культурой тоскуют не только профессиональные спортсмены, но и те, для кого активность являлась приятным и полезным ритуалом. Генеральный продюсер медиахолдинга «Экспресс» Павел Прохоренков тоскует по тем временам, когда можно было поплавать в бассейне.

«Жажду вернуться на плавательную дорожку в бассейн. Заплыв по субботам в семь утра - это был ритуал, это настроение на все выходные. А еще, когда гребешь, отлично думается, всякие идеи приходят. Еще мечтаю встать на ролики! В былые годы сезон открывал в начале мая и раза три в неделю накатывал по 25 километров вокруг пруда, с удовольствием, под музыку в ушах, загорая на солнышке. Откровенно говоря, набран немалый лишний, очень лишний вес. И осуществление мечт позволит хоть чуть-чуть его согнать», - признался телеведущий.

Посещение бассейна – среди первоочередных дел после отмены ограничений и у пресс-секретаря пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Алексея Макарова. Он мечтает вновь проплыть свой норматив в 2000 метров.

«Плавание - залог здоровья и хорошего настроения. Особенно я люблю посещать бассейн вечером. Это позволяет мне забыть о работе и расслабиться, лучше подготовить организм ко сну», - рассказал он журналистам «Пенза-Пресс».

Руководитель школы программирования «Алгоритмика» в Пензе Дарья Тришина планирует после отмены режима самоизоляции открыть летние оффлайн-курсы, а также сходить на танцы. Бассейн, кстати, тоже есть в списке ее желаний. Правда, Дарья Тришина допускает и альтернативные варианты.

«Пойду на танцы и в бассейн. Но если потеплеет раньше, то просто поплаваю в пруду. Еще открою летние оффлайн-курсы в «Алгоритмике»! Так соскучились по всем детям - хочется видеть их не только на экранах мониторов», - сообщила руководитель школы.

Строительная компания «Интерьер-Строй» бизнесмена Александра Горшенина имела право работать в режиме оффлайн в период пандемии, поэтому пензенец признается, что не испытывал серьезных ограничений. Однако некоторые планы также пришлось отложить.

«Мы – строители, и, по постановлению губернатора, все это время имели право работать. Недавно как раз прошли проверки. Здесь активности хватает, я себя не чувствую сильно ограниченным, но чего мне бы хотелось, чего не получилось сделать в этот период, - поехать на крупную строительную выставку, съездить в Москву, выбрать новые строительные материалы, пообщаться с партнерами. Это то, что бы я в первую очередь хотел при возможности сделать», - поделился предприниматель.

Президент Ассоциации разработчиков программного обеспечения Пензенской области Максим Семенкин рассказал, что во время пандемии круг его общения сократился до членов семьи – жены и детей, и что хотел бы снова увидеться вживую с близкими и друзьями.

«Хочется снова пообщаться вживую с близкими и друзьями, встретиться с коллегами в офисе. Надеюсь, пандемия закончится совсем скоро, и мы не утратим навыки живого общения», - отметил он.

А вот председатель пензенского отделения «Российского детского фонда» Мария Гаврюшина в период пандемии вряд ли могла испытывать недостаток в личном общении с людьми: на базе фонда организован волонтерский штаб для помощи людям в условиях непростой эпидситуации, добровольцы работают в напряженном ритме. Поэтому, когда угроза наконец отступит, пензячка мечтает об одном – отдохнуть.

«Выспаться. Не смотреть и не таскать продукты. Забыть про то, что машину опять надо заправлять. Любоваться молчанием телефона. И пойти с детьми в парк», - поделилась она своим желанием.

Также мы провели опрос в соцсети «ВКонтакте» среди пользователей группы «Пенза-Пресс», чтобы узнать, чем они займутся в первую очередь, когда пандемия коронавируса закончится. Подписчикам было предложено проголосовать за один из девяти вариантов.

Самым популярным желанием стала встреча с друзьями и родственниками (более 24% по состоянию на 16 часов 27 мая). На втором месте – шоппинг и покупка билета в другой город или страну (по 12,16%). Третье место поделили поход в тренажерный зал и вариант «ничего не буду менять» (по 10,81%).

На 2% меньше голосов набрали поход в парк и на фильм в кинотеатр (по 8,11%). Самыми непопулярными вариантами оказались посещение любимого кафе (6,76%) и салона красоты (4,05%). Еще 2,7% подписчиков проголосовали за «Свой вариант», который не был представлен в перечне.

Напомним, в Пензенской области режим повышенной готовности продлили до 31 мая. Подготовлен план выхода из самоизоляции, предусматривающий три этапа снятия ограничений. Однако для того, чтобы приступить к его реализации, региона должен соответствовать всем требованиям управления Роспотребнадзора. К сожалению, пока ведомство не согласовывает начало снятия ограничений.