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28.05.2020г.
Пензенские библиотекари отметили профессиональный праздник

Пензенские библиотекари отметили профессиональный праздник

Ср, 27.05.20 23:35
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27 мая в нашей стране отмечается Общероссийский день библиотек. В 2020 году профессиональный праздник проходит при пустых читальных залах. Учреждения закрыты на карантин. Тем не менее, библиотечная жизнь не остановилась, а перешла в дистанционный формат. К примеру, в Пензенской областной библиотеке имени Лермонтова проводят мастер-классы, в режиме онлайн читают книги для малышей и также на безопасном расстоянии организуют работу объединений по интересам.

Впервые за два месяца в библиотеке имени Лермонтова было многолюдно. Пандемия внесла коррективы в работу учреждения и теперь читатели вынуждены искать любимые книги на интернет-платформах. Да и свой профессиональный праздник специалисты тоже были готовы встретить в одиночестве или онлайн-формате, но в гости заглянул губернатор Иван Белозерцев.

«У нас замечательный сайт, мы присутствуем во всех социальных сетях. В период режима повышенной готовности запущены разные проекты, например, - «Сказка на дом (0+), мы проводим всевозможные видеотрансляции своих мероприятий», - рассказала директор Пензенской областной библиотеки имени Лермонтова Марина Осипова.

Библиотекари ведут прямые эфиры в группы в социальных сетях и на свой сайт из студии, расположенной на десятом этаже учреждения. На так называемую «зеленку» подкладывают тематические фоны. Техническое оснащение позволяет специалистам проводить там не только качественные трансляции, но и даже разыгрывать небольшие представления для самых маленьких читателей, которые сейчас стали зрителями. Не упустил возможность оценить на себе весь функционал студии и губернатор. В рамках встречи он обратился с поздравлениями ко всем специалистам библиотечного дела.

«Появились новые интересные проекты, инициативы, виртуальные выставки, подборки книг, видеосообщения, видеообращения, экскурсии и путешествия и все это делаете вы, дорогие работники библиотек. Я искреннее благодарю подвижников, которые трудятся в этой сфере, вас, уважаемые коллеги, дорогие друзья за огромную работу, которую вы проводите», - сказал глава региона.

Во время посещения глава региона осмотрел и самые популярные залы, зону электронного возврата книг. В честь праздника губернатору помогли зарегистрироваться на сайте президентской библиотеки, фондами которой в электронном формате можно будет пользоваться в любое удобное время, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
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03.04.2020 17:09
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