Пензенские библиотекари отметили профессиональный праздник

27 мая в нашей стране отмечается Общероссийский день библиотек. В 2020 году профессиональный праздник проходит при пустых читальных залах. Учреждения закрыты на карантин. Тем не менее, библиотечная жизнь не остановилась, а перешла в дистанционный формат. К примеру, в Пензенской областной библиотеке имени Лермонтова проводят мастер-классы, в режиме онлайн читают книги для малышей и также на безопасном расстоянии организуют работу объединений по интересам.

Впервые за два месяца в библиотеке имени Лермонтова было многолюдно. Пандемия внесла коррективы в работу учреждения и теперь читатели вынуждены искать любимые книги на интернет-платформах. Да и свой профессиональный праздник специалисты тоже были готовы встретить в одиночестве или онлайн-формате, но в гости заглянул губернатор Иван Белозерцев.

«У нас замечательный сайт, мы присутствуем во всех социальных сетях. В период режима повышенной готовности запущены разные проекты, например, - «Сказка на дом (0+), мы проводим всевозможные видеотрансляции своих мероприятий», - рассказала директор Пензенской областной библиотеки имени Лермонтова Марина Осипова.

Библиотекари ведут прямые эфиры в группы в социальных сетях и на свой сайт из студии, расположенной на десятом этаже учреждения. На так называемую «зеленку» подкладывают тематические фоны. Техническое оснащение позволяет специалистам проводить там не только качественные трансляции, но и даже разыгрывать небольшие представления для самых маленьких читателей, которые сейчас стали зрителями. Не упустил возможность оценить на себе весь функционал студии и губернатор. В рамках встречи он обратился с поздравлениями ко всем специалистам библиотечного дела.

«Появились новые интересные проекты, инициативы, виртуальные выставки, подборки книг, видеосообщения, видеообращения, экскурсии и путешествия и все это делаете вы, дорогие работники библиотек. Я искреннее благодарю подвижников, которые трудятся в этой сфере, вас, уважаемые коллеги, дорогие друзья за огромную работу, которую вы проводите», - сказал глава региона.

Во время посещения глава региона осмотрел и самые популярные залы, зону электронного возврата книг. В честь праздника губернатору помогли зарегистрироваться на сайте президентской библиотеки, фондами которой в электронном формате можно будет пользоваться в любое удобное время, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.