Погода
Сегодня
+16 оС
Завтра
+23 оС

$ 71 р

€ 77 р

18:08
27.05.2020г.
Tele2 приглашает пензенцев на домашний концерт Елки

Tele2 приглашает пензенцев на домашний концерт Елки

Ср, 27.05.20 16:42
Просмотров: 222

Tele2 приглашает гостей на онлайн-концерт певицы Елки (16+). Квартирник популярной исполнительницы состоится 30 мая в «Доме по другим правилам» – digital-пространстве оператора, где можно общаться, вместе смотреть лекции, фильмы, ходить на виртуальные выставки в период самоизоляции. Онлайн-дом оператора принимает гостей с 24 апреля – за это время его посетили больше 500 тысяч человек из разных регионов России. Чаще других заходили в дом Tele2 жители Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

30 мая в «Доме по другим правилам» от Tele2 впервые состоится трансляция онлайн-квартирника – домашнего музыкального концерта. Гостем вечера станет популярная певица Елка. Гости услышат как уже известные хиты, так и новую композицию певицы «Мне легко». Между песнями Елка в режиме реального времени пообщается со зрителями на разные темы – расскажет про свой опыт самоизоляции и поделится музыкальными планами. Сюрпризом для жителей соседних домов станет исполнение любимых песен певицы на балконе. Также в трансляции примут участие автор песен Ана Бастон, креатор Петр Иванов, певец, полуфиналист проекта «Песни на ТНТ» (16+) Хабиб и другие. Трансляция начнется в 19:00 по московскому времени. Посетить концерт Елки гости смогут бесплатно и без дополнительных условий.

С запуска в конце апреля онлайн-дом Tele2 посетили более полумиллиона человек. За месяц хозяева и гости «обжились» в digital-пространстве Tele2 – уютном доме со своей атмосферой, наполненном событиями, которые помогли многим людям пережить вынужденную изоляцию. С момента открытия онлайн-дома в нем прошло 44 прямых трансляции: их участники готовили фирменные блюда вместе с шеф-поварами популярных ресторанов Москвы, занимались спортом с инструкторами фитнес-клуба «Планета Black», учились декорировать интерьер, рисовать автопортрет с нуля, делать простые и красивые прически в домашних условиях. Самыми активными посетителями онлайн-пространства стали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Казани, Челябинска, Иркутска, Краснодара и Ростова-на-Дону. Записи всех трансляций доступны в разных комнатах дома Tele2, расписание предстоящих эфиров можно найти в соответствующем разделе.

С началом карантина многие развлекательные и образовательные платформы предоставили пользователям бесплатный доступ к контенту. В его обилии легко потеряться, ссылки на него разрозненны и зачастую требуют выполнения дополнительных условий. Tele2 снова изменила правила, собрав на одной онлайн-платформе качественный и разнообразный контент. Это помогло людям найти развлечение по интересам, переключиться и почувствовать себя частью сообщества даже в период разобщения. Более того, на платформе Tele2 не нужно регистрироваться, оформлять подписку или соблюдать дополнительные условия. Зайти в онлайн-дом может любой посетитель, независимо от того, абонентом какого оператора он является.

«Дом по другим правилам» продолжит принимать гостей и после окончания карантина. Tele2 будет наполнять дом интересными и разнообразными событиями, чтобы каждый человек смог найти то, что ему по душе.

Источник фотографии: фото предоставлено компанией Tele2
Читайте также:
В России планируют объявить выходной 24 июня из-за парада Победы
17:06
Анна Кузнецова попросила принять меры поддержки семей с детьми старше 16 лет
16:54
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
03.04.2020 17:39
Пензенская «Юность»: продвижение вверх необходимо
03.04.2020 17:09
Люди возмущены ростом цен на лимоны, имбирь и чеснок в Пензе
03.04.2020 11:50
Хорошие люди - рядом. Пензенец бесплатно шьет маски для своих соседей
03.04.2020 09:32
В Пензе выросли цены на целый ряд продуктов
01.04.2020 13:48
Владимир и его муза. В «Новых берегах» нашла свое счастье незрячая пара
31.03.2020 18:05
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
03.04.2020 17:39
Пензенская «Юность»: продвижение вверх необходимо
03.04.2020 17:09
Люди возмущены ростом цен на лимоны, имбирь и чеснок в Пензе
03.04.2020 11:50
Хорошие люди - рядом. Пензенец бесплатно шьет маски для своих соседей
03.04.2020 09:32
В Пензе выросли цены на целый ряд продуктов
01.04.2020 13:48
Владимир и его муза. В «Новых берегах» нашла свое счастье незрячая пара
31.03.2020 18:05

Loading…

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс