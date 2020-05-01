В Пензенской области разыскивают пропавшего жителя Забайкальского края

В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что молодой человек 10 января ушел из села Арчикой, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 20 лет, рост 165-170 см, среднее телосложение, темные волосы и карие глаза.

Особые приметы: на левом предплечье у парня набита татуировка «SALVA ET SERVA».

В день исчезновения был одет в черный пуховик, такого же цвета трико с белыми лампасами и шапку, обут в замшевые мокасины. В управлении отмечают, что парень мог покинуть Забайкальский край автостопом или на железнодорожном транспорте.

Всех, кто видел пропавшего или обладает важной информацией, просят позвонить по телефонам: 8-(3022)-23-57-08, 33-74-16, 8-924-371-76-45.