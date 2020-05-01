В России планируют объявить выходной 24 июня из-за парада Победы

В России назначили проведение парада Победы на 24 июня. Этот день намерены сделать выходным, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.

«Я пока не готов ответить на этот вопрос, но с большой долей вероятности могу предположить, что будет, да», — прокомментировал информацию о возможном выходном 24 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также рассказал о возможной отмене режима самоизоляции к празднику. По его словам, все будет зависеть от эпидситуации. Пока фиксируются положительные тенденции. Кроме того, он рассказал, что на парад, возможно, приедут многие лидеры стран СНГ.

Напомним, парад Победы в стране традиционно проводят 9 мая. Однако его перенесли из-за коронавируса. В этот день прошла лишь авиационная часть праздника. Владимир Путин объявил новую дату — 24 июня. Также он предложил провести акцию «Бессмертный полк» 26 июля — в День Военно-морского флота. Однако это будет зависеть от рекомендаций медиков.