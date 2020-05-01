Пензенец скончался после побоев из-за спиртного

Установлено, что 28 октября прошлого года мужчина вместе с сожительницей и знакомым выпивали на даче. Позднее гость не смог найти оставшееся спиртное, из-за чего между ним и хозяином жилища вспыхнул конфликт. Знакомый ударил мужчину по лицу, а в ответ на него посыпались удары. Злоумышленник бил потерпевшего руками и ногами. После он вместе с любимой отправился спать.

На следующий день зашедший в гости еще один знакомый сообщил паре, что пострадавший лежит без сознания. Мужчине вызвали скорую помощь, однако это не помогло – он скончался в больнице от черепно-мозговой травмы через несколько дней.

В региональном СУ СКР сообщили, что за данное преступление суд приговорил пензенца к семи годам колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.