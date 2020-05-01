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27.05.2020г.
Пензенских регбистов проверили на коронавирус

Пензенских регбистов проверили на коронавирус

Ср, 27.05.20 21:32
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Пензенские регбисты все ближе к полноценному возобновлению тренировок. 27 мая игроки «Локомотива» сдали тесты на коронавирус и антитела. Если все спортсмены окажутся здоровы, это может ускорить их возвращение к занятиям на поле. Напомним, что чемпионат России (0+) должен стартовать уже 19 июня.

Спортсмены спокойно относятся к процедурам. Ежегодно перед стартом сезона они сдают десятки медицинских тестов.

«В принципе, обычная процедура. Немного неприятно. Хочется поскорее начать играть, начать сезон. Для спортсмена очень тяжела неопределенность, когда готовишься к чему-то, и все переносится», - сказал игрок РК «Локомотив-Пенза» Александр Гудок.

Первым делом нужно было заполнить анкету с личными данными. Не для всех это оказалось простой задачей. Игроки и тренеры из ЮАР и Новой Зеландии еще не овладели русским языком, поэтому потребовался перевод. После заполнения бумаг - в кабинет к врачу. Кстати, спортсменов проверили не только на коронавирус, но и на наличие антител.

«Это, прежде всего, нам нужно для начала сезона. Необходимо определить, все ли члены команды здоровы. Думаю, все слышали, что 60% этого вируса носит бессимптомный характер», - рассказал врач РК «Локомотив-Пенза» Денис Храмов.

Проверки на коронавирус для игроков клуба теперь станут обыденностью. Такие тесты регбисты будут сдавать перед каждой игрой на протяжении всего сезона. Кстати, им осталось недолго ждать начала матчей. Чемпионат России по регби-15 должен официально стартовать 19 июня.

«Мы очень долго ждали этого решения, этого совещания, на котором было объявлено о старте чемпионата России. У команды давно не было игр, ребята ждут соперников. Надеемся, что в ближайшее время в Пензенской области снимется режим самоизоляции и команда приступит к тренировкам», - сказал генеральный директор РК «Локомотив-Пенза» Игорь Бармапов.

Руководство клуба отмечает, что, несмотря на все трудности, связанные с этим чемпионатом, задачи на сезон не изменились. От «Локомотива» по-прежнему ждут попадания в тройку сильнейших, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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08.04.2020 18:46
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В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
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