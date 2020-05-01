Пензенских регбистов проверили на коронавирус

Пензенские регбисты все ближе к полноценному возобновлению тренировок. 27 мая игроки «Локомотива» сдали тесты на коронавирус и антитела. Если все спортсмены окажутся здоровы, это может ускорить их возвращение к занятиям на поле. Напомним, что чемпионат России (0+) должен стартовать уже 19 июня.

Спортсмены спокойно относятся к процедурам. Ежегодно перед стартом сезона они сдают десятки медицинских тестов.

«В принципе, обычная процедура. Немного неприятно. Хочется поскорее начать играть, начать сезон. Для спортсмена очень тяжела неопределенность, когда готовишься к чему-то, и все переносится», - сказал игрок РК «Локомотив-Пенза» Александр Гудок.

Первым делом нужно было заполнить анкету с личными данными. Не для всех это оказалось простой задачей. Игроки и тренеры из ЮАР и Новой Зеландии еще не овладели русским языком, поэтому потребовался перевод. После заполнения бумаг - в кабинет к врачу. Кстати, спортсменов проверили не только на коронавирус, но и на наличие антител.

«Это, прежде всего, нам нужно для начала сезона. Необходимо определить, все ли члены команды здоровы. Думаю, все слышали, что 60% этого вируса носит бессимптомный характер», - рассказал врач РК «Локомотив-Пенза» Денис Храмов.

Проверки на коронавирус для игроков клуба теперь станут обыденностью. Такие тесты регбисты будут сдавать перед каждой игрой на протяжении всего сезона. Кстати, им осталось недолго ждать начала матчей. Чемпионат России по регби-15 должен официально стартовать 19 июня.

«Мы очень долго ждали этого решения, этого совещания, на котором было объявлено о старте чемпионата России. У команды давно не было игр, ребята ждут соперников. Надеемся, что в ближайшее время в Пензенской области снимется режим самоизоляции и команда приступит к тренировкам», - сказал генеральный директор РК «Локомотив-Пенза» Игорь Бармапов.

Руководство клуба отмечает, что, несмотря на все трудности, связанные с этим чемпионатом, задачи на сезон не изменились. От «Локомотива» по-прежнему ждут попадания в тройку сильнейших, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.