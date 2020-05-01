В Пензе планируют привести в порядок спортивный зал стадиона «Зенит»

В Пензе решают вопрос реконструкции спортзала стадиона «Зенит». Будет это капитальный ремонт или реконструкция, во время визита на объект решал губернатор Иван Белозерцев совместно с архитекторами и строителями. На площадке помимо тренировок юных футболистов в рамках чемпионата России (0+) проходят домашние матчи волейбольного клуба «Университет-Визит».

Снаружи здание спортивного зала на территории спорткомплекса «Зенит» выглядит как новое. Косметический ремонт там проводили несколько лет назад в рамках подготовки базы к чемпионату мира по футболу, а вот сама площадка давно нуждается в обновлении. В частности, речь идет о строительстве зрительских трибун. Пензенский «Университет-Визит» выступает в чемпионате России по волейболу среди женских клубов и во время матчей используют выкатные трибуны. Они от силы вмещают несколько десятков человек и практически примыкают к игровой площадке.

«Имея в городе в целом очень хорошую материальную базу, у нас есть проблема с игровыми видами спорта. Это баскетбол, волейбол и мини-футбол. И, конечно, назрела необходимость или строительства нового спортивного зала, что, конечно, сейчас проблематично или реконструкция имеющихся объектов», - рассказал министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Осматривая объект, губернатор совместно с архитекторами и строителями обсудили несколько вариантов модернизации здания. Один из них - реконструкция, но это потребует больших финансовых вложений. Стоимость работ ориентировочно составит порядка 100 миллионов рублей.

«При реконструкции необходимо довести до действующих норм все здание – коридоры, лестничные клетки, электрику», - сказал генеральный директор проектной организации Юрий Шляхин.

Изначально обсуждался вариант возведения трибун за счет увеличения площади здания, однако эксперты пришли к выводу, что в нынешних условиях это нецелесообразно. Другой вариант - возвести трибуны на месте помещения тренажерного зала, которое расположено на втором этаже и примыкает к игровой площадке. Это потребует гораздо меньших вложений - около 30 миллионов рублей

«Надо провести здесь капитальный ремонт, и мы это сделаем», - сказал глава региона.

Иван Белозерцев поручил рассмотреть различные варианты и рассчитать стоимость проектов, а также проработать возможные источники финансирования - участие в федеральных проектах и спонсорскую помощь, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.