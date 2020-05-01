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28.05.2020г.
В Пензе планируют привести в порядок спортивный зал стадиона «Зенит»

В Пензе планируют привести в порядок спортивный зал стадиона «Зенит»

Чт, 28.05.20 01:24
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В Пензе решают вопрос реконструкции спортзала стадиона «Зенит». Будет это капитальный ремонт или реконструкция, во время визита на объект решал губернатор Иван Белозерцев совместно с архитекторами и строителями. На площадке помимо тренировок юных футболистов в рамках чемпионата России (0+) проходят домашние матчи волейбольного клуба «Университет-Визит».

Снаружи здание спортивного зала на территории спорткомплекса «Зенит» выглядит как новое. Косметический ремонт там проводили несколько лет назад в рамках подготовки базы к чемпионату мира по футболу, а вот сама площадка давно нуждается в обновлении. В частности, речь идет о строительстве зрительских трибун. Пензенский «Университет-Визит» выступает в чемпионате России по волейболу среди женских клубов и во время матчей используют выкатные трибуны. Они от силы вмещают несколько десятков человек и практически примыкают к игровой площадке.

«Имея в городе в целом очень хорошую материальную базу, у нас есть проблема с игровыми видами спорта. Это баскетбол, волейбол и мини-футбол. И, конечно, назрела необходимость или строительства нового спортивного зала, что, конечно, сейчас проблематично или реконструкция имеющихся объектов», - рассказал министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Осматривая объект, губернатор совместно с архитекторами и строителями обсудили несколько вариантов модернизации здания. Один из них - реконструкция, но это потребует больших финансовых вложений. Стоимость работ ориентировочно составит порядка 100 миллионов рублей.

«При реконструкции необходимо довести до действующих норм все здание – коридоры, лестничные клетки, электрику», - сказал генеральный директор проектной организации Юрий Шляхин.

Изначально обсуждался вариант возведения трибун за счет увеличения площади здания, однако эксперты пришли к выводу, что в нынешних условиях это нецелесообразно. Другой вариант - возвести трибуны на месте помещения тренажерного зала, которое расположено на втором этаже и примыкает к игровой площадке. Это потребует гораздо меньших вложений - около 30 миллионов рублей

«Надо провести здесь капитальный ремонт, и мы это сделаем», - сказал глава региона.

Иван Белозерцев поручил рассмотреть различные варианты и рассчитать стоимость проектов, а также проработать возможные источники финансирования - участие в федеральных проектах и спонсорскую помощь, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
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