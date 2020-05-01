В Пензенской области малонаселенные пункты обеспечивают интернетом

Волна коронавируса спровоцировала резкое снижение документооборота между гражданами и государственными ведомствами. Например, в Пензенской области кормящим мамам больше нет надобности каждый месяц обращаться в органы соцзащиты для получения пособия. Теперь информация от врача будет поступать напрямую в министерство труда, социальной защиты и демографии.

«Раньше это можно было сделать, только получив справку от участкового педиатра и обратившись в органы соцзащиты. Теперь я узнала, что все можно сделать дистанционно, что особенно актуально в условиях пандемии», - рассказала молодая мама Татьяна Миронова.

Ей, как и сотням других кормящих мам Пензенской области, теперь не обязательно ходить каждый месяц в МФЦ. Достаточно указать на портале госуслуг реквизиты своего счета, и туда раз в месяц будет переводиться положенное по закону пособие. Только вот от посещения поликлиники электронные технологии пока не избавляют. Врач сохраняет информацию с результатом осмотра в своей базе и делает выгрузку с электронной подписью на ЭСРН [электронный социальный регистр населения].

«Эта выписка является юридически значимым документом, она приходит в регистр населения в информационную систему министерства труда и на основании нее и заявления на портале госуслуг происходит начисление пособия. Это региональная услуга, но, насколько я знаю, такое еще нигде в стране не реализовано», - сказал начальник управления цифрового развития, информационных технологий и связи Пензенской области Алексей Костин.

Такое удобство стало возможным благодаря разработкам регионального управления цифрового развития, информационных технологий и связи. Одна задача потянула за собой другую - необходимость обеспечить интернетом малонаселенные пункты. Сейчас операторы сотовой связи на условиях софинансирования устанавливают там свои вышки.

«По факту мы только их строительству компенсируем. Когда оператор возведет 16 станций, он к нам приходит с актами их ввода в эксплуатацию, после чего мы оплачиваем не более одного миллиона рублей на одно строение, соответственно общий объем финансирования составляет 16 миллионов», - рассказал Алексей Костин.

Последнюю, 16-ю базовую станцию, должны установить до конца июня. Устойчивый сигнал сотовой связи появился в населенных пунктах Шемышейского, Наровчатского, Городищенского и других районов. Теперь порталом госуслуг могут пользоваться и в селах с численностью населения менее 500 человек, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.