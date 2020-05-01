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28.05.2020г.
В Пензенской области малонаселенные пункты обеспечивают интернетом

В Пензенской области малонаселенные пункты обеспечивают интернетом

Ср, 27.05.20 22:39
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Волна коронавируса спровоцировала резкое снижение документооборота между гражданами и государственными ведомствами. Например, в Пензенской области кормящим мамам больше нет надобности каждый месяц обращаться в органы соцзащиты для получения пособия. Теперь информация от врача будет поступать напрямую в министерство труда, социальной защиты и демографии.

«Раньше это можно было сделать, только получив справку от участкового педиатра и обратившись в органы соцзащиты. Теперь я узнала, что все можно сделать дистанционно, что особенно актуально в условиях пандемии», - рассказала молодая мама Татьяна Миронова.

Ей, как и сотням других кормящих мам Пензенской области, теперь не обязательно ходить каждый месяц в МФЦ. Достаточно указать на портале госуслуг реквизиты своего счета, и туда раз в месяц будет переводиться положенное по закону пособие. Только вот от посещения поликлиники электронные технологии пока не избавляют. Врач сохраняет информацию с результатом осмотра в своей базе и делает выгрузку с электронной подписью на ЭСРН [электронный социальный регистр населения].

«Эта выписка является юридически значимым документом, она приходит в регистр населения в информационную систему министерства труда и на основании нее и заявления на портале госуслуг происходит начисление пособия. Это региональная услуга, но, насколько я знаю, такое еще нигде в стране не реализовано», - сказал начальник управления цифрового развития, информационных технологий и связи Пензенской области Алексей Костин.

Такое удобство стало возможным благодаря разработкам регионального управления цифрового развития, информационных технологий и связи. Одна задача потянула за собой другую - необходимость обеспечить интернетом малонаселенные пункты. Сейчас операторы сотовой связи на условиях софинансирования устанавливают там свои вышки.

«По факту мы только их строительству компенсируем. Когда оператор возведет 16 станций, он к нам приходит с актами их ввода в эксплуатацию, после чего мы оплачиваем не более одного миллиона рублей на одно строение, соответственно общий объем финансирования составляет 16 миллионов», - рассказал Алексей Костин.

Последнюю, 16-ю базовую станцию, должны установить до конца июня. Устойчивый сигнал сотовой связи появился в населенных пунктах Шемышейского, Наровчатского, Городищенского и других районов. Теперь порталом госуслуг могут пользоваться и в селах с численностью населения менее 500 человек, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
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Пензенская «Юность»: продвижение вверх необходимо
03.04.2020 17:09
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