В Пензе предполагаемый убийца девочки уже сидел за убийство ребенка

Житель Пензенского района, которого подозревают в убийстве девочки, тело которой нашли на окраине города в кустах, уже имел проблемы с законом. Как сообщает пресс-служба регионального управления СКР, он отсидел 15 лет за убийство 11-летнего ребенка.

Ранее на фрагменте допроса, который предоставила пресс-служба областного УМВД, мужчина рассказал подробности случившегося в Пензе 22 мая. Он якобы лишил жизни встретившуюся ему девочку за оскорбления.

Сейчас ему предъявляют обвинение по трем статьям, связанным с убийством этой школьницы, ее изнасилованием и действиями сексуального характера в отношении нее.

«Вину в совершении инкриминируемых деяний обвиняемый не признал», - добавили в СКР.

Решением суда он заключен под стражу.

Напомним, сообщение об исчезновении ребенка поступило в полицию 23 мая. Правоохранители установили, что 22 мая девочка ушла на прогулку и не вернулась. Спустя день ее тело со следами насильственной смерти обнаружили в лесополосе в одном из микрорайонов города.