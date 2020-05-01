События в цифрах: Регби, продуктовые наборы, антинаркотический месячник

События (16+) Пензенской области в цифрах, в данных и в инфографике, подготовленные журналистами телеканала « Экспресс ».

14 тысячам гражданам Пензенской области в возрасте 65 лет и старше волонтерами переданы бесплатные продуктовые наборы.

В клиническую больницу №4 Пензы поступило три новых портативных аппарата для проведения ультразвуковых исследований стоимостью более восьми миллионов рублей.

Первый матч чемпионата России (0+) по регби сезона 2020 с участием клуба «Локомотив-Пенза» назначен на 19 июня.

С 26 мая по 26 июня проходит всероссийский антинаркотический месячник (0+), телефон УНК УМВД России по Пензенской области - 59-10-10.

В Пензенской области для медиков произведено более 1,6 миллиона масок и более 9000 костюмов.

В Пензенской области за счет средств регионального дорожного фонда капитально отремонтируют три моста.