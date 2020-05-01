Герои Победы: Мацыгин Петр Иванович

Он с детства мечтал о море и карьере военного. И поэтому уехал в Одессу, где поступил в пехотное училище. А дальше была Великая Отечественная. Пензяк Петр Иванович Мацыгин за годы войны совершил немало подвигов, отмеченных орденами и медалями.

Он родился 22 июля 1921 года в селе Масловка Тамалинского района Пензенской области. В 41-м окончил Одесское пехотное училище. На фронте - с начала войны. Прошел путь от командира взвода до командира батальона. Отличился во время освобождения Житомирской области Украинской ССР. Его батальон прорвал немецкую оборону и, преследуя отступающего врага, первым ворвался в предместья Житомира. Красноармейцы отразили несколько контратак, продержавшись до подхода подкрепления.

Командование представило Петра Мацыгина к званию Герой Советского Союза.