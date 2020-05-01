В России выросло количество утечек персональных данных

В стране с начала года стремительно растет количество утечек персональных данных при том, что во всем мире оно падает. За январь-апрель количество случаев увеличилось более чем на треть, сообщили «Известиям» в InfoWatch.

Значительная доля краж связана с пандемией. В основном, зафиксированы десятки инцидентов с утечками данных о больных с COVID-19, контактных лицах, нарушителях режима самоизоляции и туристах, вернувшихся из-за рубежа. Их, как правило, распространяют в соцсетях и мессенджерах, в том числе сотрудники медицинских учреждений. Отмечается, что это может привести к травле заболевших.

Огромное количество инцидентов происходит по инициативе сотрудников компаний, на них приходится 80% случаев. Годом ранее доля умышленных утечек была на уровне 44%. При этом по объему украденных персональных данных россиян из баз организаций госсектора и частных компаний в 2019 году вырос в 6,5 раз в сравнении с 2018-м.