Белозерцев поздравил пензенцев с Днем пограничника

«Во все времена ваша служба была и остается делом особой государственной важности и поручить ее можно только смелым, мужественным и стойким людям, подлинным патриотам Отечества, верным присяге и служебному долгу.

Такими замечательными качествами воины пограничных войск наделены сполна, ярким свидетельством чему стали бессмертные подвиги, совершенные славными героями в суровые годы Великой Отечественной войны. Уверен, что молодые пограничники бережно сохранят и приумножат традиции предшественников, будут также надежно оберегать священные рубежи Российской Федерации», - отмечается в поздравлении.

Губернатор пожелал пензенским пограничникам крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира, удачи во всех делах и начинаниях, успехов в несении службы.