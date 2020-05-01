В Пензе лось выскочил из кустов под колеса автомобиля – соцсети

В пензенском сообществе соцсети «ВКонтакте» подписчики предупредили водителей о появлении лосей на Барковке.

«Природа ожила настолько, что на Барковку пришли лоси. Будьте осторожны, животное выскочило внезапно из кустов аккурат под колеса», - рассказал очевидец.

По его словам, это произошло в районе садового товарищества «Искра-1», не доезжая около 100 метров до пляжа «Красный куст».

Подобные случаи, когда животные выбегают на дорогу, далеко не редкость. К сожалению, водители не всегда успевают вовремя среагировать, чтобы избежать аварии. Например, около месяца назад в Никольском районе автомобиль сбил косулю.