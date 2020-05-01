В пензенской больнице начали прием маленьких пациентов

В пресс-службе регионального минздрава отметили, что для предотвращения распространения Covid-19 в больнице необходимо выполнять профилактические и ограничительные мероприятия.



«Ключевым условием работы амбулаторно-поликлинического звена, безусловно, станет предварительная запись на прием от участкового педиатра, масочный режим не только для медработников, но и посетителей, а также фильтр на входе. Прием пациентов будет осуществляться только без признаков ОРВИ», - сказал главный врач больницы Максим Баженов.